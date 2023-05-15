Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 15 мая

1. СЫРСКИЙ ОБ УСПЕХЕ КОНТРАТАК В РАЙОНЕ БАХМУТА: ОН ЧАСТИЧНЫЙ, ОБОРОНА ГОРОДА ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что успех контратак в районе Бахмута необходимо воспринимать как частичный (подробнее).

2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПЕРЕДАСТ УКРАИНЕ РАКЕТЫ ПВО И БПЛА С РАДИУСОМ ДЕЙСТВИЯ 200 КИЛОМЕТРОВ. Великобритания в рамках военной помощи передаст Украине боевые беспилотники с радиусом действия более 200 километров, а также ракеты для систем противовоздушной обороны (подробнее).

3. ФИРТАШ ПОЛУЧИЛ ПОДОЗРЕНИЕ ОТ СБУ И БЮРО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Бизнесмен Дмитрий Фирташ получил подозрение от Службы безопасности Украины и Бюро экономической безопасности (подробнее).

4. БРИТАНИЯ ЛЕТОМ НАЧНЕТ ОБУЧЕНИЕ УКРАИНСКИХ ПИЛОТОВ И РАБОТАЕТ НАД ПЕРЕДАЧЕЙ F-16 – ПРАВИТЕЛЬСТВО. Великобритания летом 2023 года начнет обучение украинских боевых пилотов (подробнее).

5 .ВЗРЫВ В ЦЕНТРЕ ЛУГАНСКА. РАНЕН ОДИН ИЗ ГЛАВАРЕЙ РОССИЙСКИХ ТЕРРОРИСТОВ ЛНР – ВИДЕО. 15 мая около 14:00 во временно оккупированном Луганске раздался взрыв в барбершопе "Бразерс". Пропагандистские российские медиа заявили о пяти раненых, среди них – один из главарей российской террористической организации ЛНР Игорь Корнет, которого оккупанты называют "временным исполняющим обязанности министра внутренних дел ЛНР" (подробнее).

6. В ТУРЦИИ НАЗНАЧИЛИ ДАТУ ВТОРОГО ТУРА ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА. В Турции 28 мая состоится второй тур выборов президента после того, как ни один кандидат не набрал абсолютное большинство во время голосования (подробнее).

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