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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 16 февраля

16.02.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 16 февраля - Фото

1. СБУ ОБЪЯВИЛА ШАРИЮ ПОДОЗРЕНИЕ В ГОСИЗМЕНЕ. Служба безопасности Украины объявила подозрение пророссийскому блогеру Анатолию Шарию по статьям о госизмене и нарушении равноправия граждан (Подробнее). 

2. ЭНЕРГОАТОМ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ВЫВОЗИТЬ ОТРАБОТАННОЕ ЯДЕРНОЕ ТОПЛИВО В РОССИЮ. НАЭК "Энергоатом" решил окончательно отказаться от вывоза отработанного ядерного топлива с украинских АЭС на переработку и временное хранение в Россию (Подробнее). 

3. ПОВСТАНЦЫ В ЦАР ВЗЯЛИ В ЗАЛОЖНИКИ БОЕВИКОВ ЧВК ВАГНЕРА, ЕЩЕ НЕСКОЛЬКИХ ОНИ УБИЛИ – СМИ. Повстанцы в Центрально-Африканской республике убили нескольких российских наемников из ЧВК Вагнер, а также взяли в заложники одного боевика (Подробнее). 

4. ВЛАДЕЛЬЦЫ ЕВРОБЛЯХ СМОГУТ РАСТАМОЖИТЬ АВТО ЗА 1000 ЕВРО – ГЕТМАНЦЕВ. Верховная Рада Украины в четверг, 18 февраля, рассмотрит законопроект, который предусматривает разовую доступную растаможку для авто на еврономерах по 1000 евро (Подробнее). 

5. ВСЕ ЕСТЬ, КРОМЕ ВАКЦИНЫ. СТЕПАНОВ ОБЪЯСНИЛ, ПОЧЕМУ ВАКЦИНАЦИЯ НЕ НАЧАЛАСЬ 15 ФЕВРАЛЯ. В Украине все готово к началу вакцинации – нет только самой вакцины (Подробнее).

6. ВИТРЕНКО ПРЕДЛОЖИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ УВОЛИТЬ ГЛАВУ НАФТОГАЗА. И.о. министра энергетики Юрий Витренко предложил премьер-министру Денису Шмыгалю уволить главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева (Подробнее). 

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