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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 ноября

Цей матеріал також доступний українською
18.11.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 ноября - Фото
Мария Львова-Белова (скриншот видео)

1. Под Киевом сбили все "шахеды", которыми Россия пыталась ударить по столице – КМВА. В ночь на 18 ноября российские оккупанты пытались атаковать Киев дронами-камикадзе Shahed, украинская противовоздушная оборона уничтожила все вражеские цели на подступах к столице (подробнее).

2. Сэм Альтман ушел из OpenAI, назначен временный гендиректор. Сэм Альтман уходит с должности гендиректора компании OpenAI, разработчика ChatGPT и оставляет совет директоров, объявили в компании. Временным гендиректором назначена Мира Мурати, главный технический директор. В компании ищут постоянного преемника Альтмана (подробнее).

3. Правительство приказало чиновникам разговаривать с людьми "проще": Нет времени на сложную информацию. Кабмин обязал чиновников общаться с украинцами более доступно. Органы власти не должны перегружать содержание избыточным объемом информации, говорят в Министерстве культуры и информационной политики (подробнее).

4. Российский дрон повредил под Одессой нефтебазу, без света более 3000 человек – Минэнерго. В Министерстве энергетики сообщили, что поврежденный российским дроновым ударом энергетический объект в Одесской области – нефтебаза. В результате атаки более 3000 одесситов остались без света (подробнее).

5. SpaceX вторично запустила корабль Starship после взрыва в апреле. Он снова взорвался. Компания SpaceX в 08:04 по времени восточного побережья США (15:04 по Киеву) запустила систему Starship, состоящую из одноименного корабля и ракеты-носителя Super Heavy. Запуск осуществили с площадки Starbase в Техасе (подробнее).

6. Украина ввела санкции против Азарова, Табачника, Львовоц-Беловой, Царева и сотни других. Президент Владимир Зеленский подписал указы о введении в действие решений Совета нацбезопасности и обороны о санкциях против ряда лиц, среди которых бывший премьер Николай Азаров, экс-министр образования Дмитрий Табачник и российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом в деле о похищении детей (подробнее).

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