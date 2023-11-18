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Шість головних новин України та світу на 19:00 18 листопада

Этот материал также доступен на русском
18.11.2023, 19:00
Шість головних новин України та світу на 19:00 18 листопада - Фото
Марія Львова-Бєлова (скриншот відео)

1. Під Києвом збили всі "шахеди", якими Росія намагалася вдарити по столиці – КМВА. В ніч проти 18 листопада російські окупанти намагалися атакувати Київ дронами-камікадзе Shahed, українська протиповітряна оборона знищила всі ворожі цілі на підступах до столиці (детальніше).

2. Сем Альтман пішов з OpenAI, призначено тимчасового гендиректора. Сем Альтман йде з посади гендиректора компанії OpenAI, розробника ChatGPT, та залишає раду директорів, оголосили в компанії. Тимчасовим гендиректором призначено Міру Мураті, головну технічну директорку. У компанії шукають постійного наступника Альтмана (детальніше).

3. Уряд наказав чиновникам розмовляти з людьми "простіше": Немає часу на складну інформацію. Кабмін зобов'язав чиновників спілкуватися з українцями доступніше. Органи влади мають не перевантажувати зміст надмірним обсягом інформації, кажуть у Міністерстві культури та інформаційної політики (детальніше).

4. Російський дрон пошкодив під Одесою нафтобазу, без світла понад 3000 людей – Міненерго. У Міністерстві енергетики повідомили, що пошкоджений російським дроновим ударом енергетичний об'єкт в Одеській області – нафтобаза. Внаслідок атаки понад 3000 одеситів залишились без світла (детальніше).

5. SpaceX вдруге запустила корабель Starship після вибуху у квітні. Він знову вибухнув. Компанія SpaceX о 08:04 за часом східного узбережжя США (15:04 за київським часом) запустила систему Starship, що складається з однойменного корабля та ракети-носія Super Heavy. Запуск здійснили з майданчика Starbase у Техасі (детальніше).

6. Україна ввела санкції проти Азарова, Табачника, Львової-Бєлової, Царьова та сотні інших. Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради нацбезпеки й оборони про санкції проти низки осіб, серед яких колишній прем’єр Микола Азаров, ексміністр освіти Дмитро Табачник та російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова, яка розшукується Міжнародним кримінальним судом у справі про викрадення дітей (детальніше).

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