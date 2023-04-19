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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 19 апреля

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 19 апреля - Фото
ЗРК Patriot Фото: Twitter Алексея Резникова)

1. ЮЖНАЯ КОРЕЯ ВПЕРВЫЕ ЗАЯВИЛА О ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ УКРАИНЕ – REUTERS. Южная Корея может расширить свою поддержку Киеву, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи, если Украина подвергается крупномасштабной атаке на гражданское население (подробнее).

2. РОССИЯ ЗАКУПАЕТ НА ЗАПАДЕ МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ЧЕРЕЗ АРМЕНИЮ, КАЗАХСТАН И КИТАЙ — NYT. Россия обходит западные санкции, закупая через другие страны чипы и прочие электронные компоненты, необходимые для изготовления оружия (подробнее).

3. РОССИЯ ГОТОВИТ ДИВЕРСИИ ПРОТИВ ПОДВОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ: РАССЛЕДОВАНИЕ СМИ. Российские корабли-разведчики готовят диверсии против ветряных морских электростанций, газопроводов и силовых кабелей в Дании и странах Северной Европы (подробнее).

4. УКРАИНА ЗАПРОСИТ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ С ПВО НА РАМШТАЙНЕ В ПЯТНИЦУ – FT. 21 апреля на встрече антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" Украина будет призывать к срочным поставкам зенитно-ракетных комплексов и боеприпасов из-за потенциальной угрозы прорыва авиацией оккупантов фронта и массированных бомбардировок в тылу (подробнее).

5. БОЛГАРИЯ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К ЭМБАРГО НА УКРАИНСКУЮ АГРОПРОДУКЦИЮ. ПРОСИТ "УСЛЫШАТЬ И ПОНЯТЬ". Болгария решила временно запретить импорт пищевых продуктов из Украины, но сохранит транзит (подробнее).

6. ГЕНЕРАЛ ВСУ: СИСТЕМЫ ППО PATRIOT ПРИБЫЛИ ОТ ТРЕХ СТРАН. ОНИ БУДУТ УНИЧТОЖАТЬ РАКЕТЫ И БПЛА. Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что системы противовоздушной обороны Patriot прибыли в Украину от трех стран (подробнее .

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Вадим Ребрина
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