Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 19 декабря

1. РОССИЯ АТАКОВАЛА КИЕВ И НИКОЛАЕВСКУЮ ОБЛАСТЬ "ШАХЕДАМИ". Над Украиной за ночь сбили порядка 30 дронов из 35. В Киеве есть попадания по критической инфраструктуре. (подробнее)

2. ИРАН ПЕРЕДАЛ РОССИИ 250 ДРОНОВ SHAHED-136. Россия получила от Ирана 250 дронов-камикадзе Shahed-136 в рамках новой партии военной помощи, сообщил Зеленский. (подробнее)

3. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПОСТАВИТ УКРАИНЕ СОТНИ ТЫСЯЧ СНАРЯДОВ. Великобритания в 2023 году поставит Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов для противостояния российской агрессии. (подробнее)

4. У БУДАНОВА ПРИЗНАЛИ: ВСУ ПРОВОДЯТ ОПЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ. ВСУ проводят операции на территории России с "использованием различных средств" против военных целей, сообщил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий. (подробнее)

5. МОБИЛИЗАЦИЯ НЕМНОГО СНИЗИЛАСЬ. ВСЕ ПРОСЧИТАНО ГЕНШТАБОМ. Мобилизация в Украине немного снизилась по темпам в сравнении с началом Большой войны, никаких волн нет, призыв идет по плану Генерального штаба, сообщили в ВСУ. (подробнее)

6. ЕВРОСОЮЗ УСТАНОВИЛ ПРЕДЕЛЬНУЮ ЦЕНУ НА ГАЗ. Страны Европейского Союза согласовали предельную цену на газ в размере 180 евро за МВт-час, что примерно равняется $2100 за тысячу куб. м. (подробнее)

Наталія Медведєва

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