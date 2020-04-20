Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 апреля

1. СЕМЬ ОБЛАСТЕЙ НЕ ПОДАЛИ ДАННЫЕ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ НА КОРОНАВИРУС. Речь идет о Винницкой, Луганской, Черновицкой, Черниговской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях. Разбираться в ситуации будет главный санврач Виктор Ляшко (подробнее).

2. В УКРАИНЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ НОВЫЙ ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ. Министр юстиции Денис Малюська предлагает заменить ограничение свободы пробационным периодом (подробнее).

3. ОТКРЫТО ПЯТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ПРОТИВ УПЦ МП. Все дела - по действиям священников на Пасху. Также было выписано пять админпротоколов (подробнее).

4. НАЧАТА АНТИДИВЕРСИОННАЯ ОПЕРАЦИЯ ИЗ-ЗА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ. Вчера в лесах нашли признаки, которые могут свидетельствовать об умышленных поджогах. Проводить антидиверсионную операцию будет Нацгвардия, также создана спецгруппа МВД (подробнее).

5. ПЯТЬ СТРАН ЕВРОПЫ ОСЛАБЛЯЮТ КАРАНТИН. Сегодня часть ограничений снимают в Чехии, Германии, Польше, Франции и Норвегии (подробнее).

6. ПЕРЕГОВОРЫ ШМЫГАЛЯ И МЕРКЕЛЬ ОТЛОЖИЛИ. Украинский премьер с пониманием отнесся к неотложным делам, которые появились у канцлера ФРГ во время пандемии. Онлайн-встречу перенесут на удобное для обеих сторон время (подробнее).

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