Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 июля

1. ЕС ДОБРОВОЛЬНО СОКРАТИТ ПОТРЕБЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ГАЗА НА 15% – BLOOMBERG. Европейский Союз рассматривает возможность добровольного сокращения на 15% потребления природного газа странами-членами уже со следующего месяца – на фоне опасений, что Россия может прекратить поставки энергоресурсов (подробнее).

2. ГЛАВА МИД БЕЛЬГИИ ДО ДОЛЖНОСТИ ЕЗДИЛА В ОККУПИРОВАННЫЙ КРЫМ, НАЗЫВАЛА "РОССИЙСКИМ" – ФОТО. Новая министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб до вступления на должность посещала оккупированный Россией Крым и отказывалась называть полуостров украинским (подробнее).

3. 4 ПУНКТА ОТ РЕЗНИКОВА. РЕЦЕПТ ДЛЯ ЗАПАДА, КАК ПОКОНЧИТЬ С ГОСУДАРСТВОМ-ТЕРРОРИСТОМ РОССИЕЙ. Министр обороны Алексей Резников изложил в своем блоге "рецепт" для демократического мира, как покончить с тотальной войной России против Украины и ее попытками установить мир, основанный на праве сильного, а не на международном праве (подробнее).

4. США ДАДУТ УКРАИНЕ ЕЩЕ ЧЕТЫРЕ HIMARS. УКРАИНЦЫ ЭФФЕКТИВНО ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ – ГЛАВА ПЕНТАГОНА. США поставят Украине еще четыре дальнобойные ракетные системы HIMARS, заявил глава Пентагона Ллойд Остин на открытии четвертой встречи в формате Рамштайн (подробнее).

5. ОТСРОЧКА ДОЛГА УКРАИНЫ. СТРАНЫ G7 СОГЛАСИЛИСЬ И ПРИЗВАЛИ БОНДХОЛДЕРОВ СДЕЛАТЬ ТО ЖЕ САМОЕ. Группа официальных кредиторов Украины, в состав которой входят шесть из семи стран Большой семерки (G7), согласились отсрочить платежи по долгам Украины до 2024 года (подробнее).

6. ПОСЛЫ ЕС УТВЕРДИЛИ СЕДЬМОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ. Послы Европейского Союза утвердили седьмой пакет санкций против России, который должен запретить импорт золота из России и замораживает активы Сбербанка (подробнее).

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Вадим Ребрина

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