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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 марта

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 марта - Фото
Фото – Facebook Генеральный штаб ВСУ

1. ВАКС разрешил конфисковать у Ротенберга ТРЦ Ocean Plaza. Высший антикоррупционный суд в понедельник, 20 марта, разрешил конфисковать у российского олигарха Аркадия Ротенберга и его окружения компаний, которым принадлежит две трети киевского торгово-развлекательного центра Ocean Plaza (подробнее).

2. Смертельное ДТП. Госбюро заявило, что за рулем находился нардеп. Госбюро расследований решает вопрос об открытии уголовного производства по факту смертельного ДТП, участником которого был народный депутат Владимир Гевко (подробнее).

3. Си Цзиньпин прибыл в Москву на встречу с Путиным. Глава КНР Си Цзиньпин впервые за четыре года прибыл с официальным визитом в Москву, где у него запланирована встреча с российским диктатором Владимиром Путиным (подробнее).

4. Ордер на арест Путина выдан пожизненно – Гаага. Главный прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан заявил, что изданный в Гааге ордер на арест российского диктатора Владимира Путина, – пожизненный (подробнее).

5. ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро. Ожидается, что снаряды поступят на передовую в течение года (подробнее).

6. США передают новый пакет военной помощи Украине на $350 млн – снаряды HIMARS, ракеты HARM. В новом пакете от Штатов есть 155-мм артиллерийские снаряды, снаряды для HIMARS, танкеры, катера и прочее (подробнее).

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