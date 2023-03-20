Смертельное ДТП. Госбюро заявило, что за рулем был нардеп

Госбюро расследований решает вопрос об открытии уголовного производства по факту смертельного ДТП, участником которого стал народный депутат. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

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"Предварительно установлено, что 19 марта вечером на автодороге сообщением "Тернополь – Львов – Рава-Русская" в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, сбил пешехода", – говорится в сообщении.

По данным ГБР, инцидент произошел вне нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм потерпевший скончался.

Согласно освидетельствованию на устройстве "Драгер", водитель был трезв, сообщили в бюро.

Решается вопрос открытия уголовного производства, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Вчера вечером заместитель председателя бюджетного комитета Верховной Рады Владимир Гевко (фракция Слуга народа ) сообщил, что стал участником ДТП, в котором погиб человек.





Вадим Ребрина

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