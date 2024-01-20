Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 января

РФ снова заминировала ЗАЭС, Зеленский заявил, что скоро будут новые соглашения о гарантиях и оборонные пакеты, Байден ждет решения Сената по Украине

Запорізька АЕС (Фото: EPA)

1. Байден ожидает соглашения для помощи Украине в Сенате в ближайшие дни. Есть вопросы к Джонсону. Президент США Джо Байден выразил надежду, что Сенат на следующей неделе заключит соглашение насчет безопасности границ, предусматривающее дальнейшую помощь Украине, но "вопросы остаются к позиции спикера и республиканцев в Палате представителей" (подробнее).

2. Microsoft заявила о хакерской атаке россиян. Что известно. Хакерская группировка, связанная с российской разведкой, получила доступ к электронным письмам нескольких топ-менеджеров Microsoft и других сотрудников (подробнее).

3. Kyiv Independent: Россияне от имени фейкового Порошенко набирали "частную армию" – видео. Российские пранкеры и провокаторы, называющие себя "Вован и Лексус", пытались набирать бойцов иностранного легиона в "частную армию" от имени пятого президента Петра Порошенко. Об этом сообщило издание Kyiv Independent, которое пообщалось с солдатами (подробнее).

4. Россияне снова заминировали Запорожскую АЭС — МАГАТЭ. Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждениями объекта, которые ранее были обнаружены группой МАГАТЭ и убраны в ноябре 2023 года, теперь снова установлены (подробнее).

5. Фицо приедет в Ужгород: с гуманитаркой и заявлением о намерении блокировать вступление в НАТО. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем в среду, 24 января, в Ужгороде. Он объявит о гуманитарной помощи, но заявит о намерении блокировать вступление Украины в НАТО (подробнее).

6. "Видим конкретные даты". Будут новые соглашения о гарантиях и новые оборонные пакеты – Зеленский. Президент Владимир Зеленский анонсировал подписание новых договоров безопасности с рядом стран, а также предоставление Украине новых пакетов военной помощи (подробнее).

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