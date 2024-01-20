Шість головних новин України та світу на 19:00 20 січня

Росіяни знову замінували ЗАЕС, Зеленський заявив, що скоро будуть нові безпекові угоди і оборонні пакети, Байден чекає на рішення Сенату щодо України

Запорізька АЕС (Фото: EPA)

1. Байден очікує на угоду для допомоги Україні в Сенаті найближчими днями. Є питання до Джонсона. Президент США Джо Байден висловив сподівання, що Сенат наступного тижня укладе угоду щодо безпеки кордонів, яка передбачає подальшу допомогу Україні, але "питання залишаються до позиції спікера та республіканців у Палаті представників" (детальніше).

2. Microsoft заявила про хакерську атаку росіян. Що відомо. Хакерське угруповання, пов’язане з російською розвідкою, отримало доступ до електронних листів кількох топменеджерів Microsoft та інших співробітників (детальніше).

3. Kyiv Independent: Росіяни від імені фейкового Порошенка набирали "приватну армію" — відео. Російські пранкери та провокатори, які називають себе "Вован і Лексус", намагалися набирати бійців іноземного легіону в "приватну армію" від імені п'ятого президента Петра Порошенка. Про це повідомило видання Kyiv Independent, яке поспілкувалось із солдатами (детальніше).

4. Росіяни знову замінували Запорізьку АЕС — МАГАТЕ. Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожами об'єкта, які раніше були виявлені групою МАГАТЕ та прибрані в листопаді 2023 року, тепер знову встановлені (детальніше).

5. Фіцо приїде до Ужгорода: з гуманітаркою і заявою про намір блокувати вступ до НАТО. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрінеться з українським колегою Денисом Шмигалем у середу, 24 січня, в Ужгороді. Він оголосить про гуманітарну допомогу, але заявить про намір блокувати вступ України до НАТО (детальніше).

6. "Бачимо конкретні дати". Будуть нові угоди про гарантії і нові оборонні пакети – Зеленський. Президент Володимир Зеленський анонсував підписання нових безпекових угод із низкою країн, а також надання Україні нових пакетів військової допомоги (детальніше).

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