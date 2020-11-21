Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 21 ноября

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1. СЕГОДНЯ В УКРАИНЕ ДЕНЬ ЧЕСТИ И СВОБОДЫ. Зеленский записал поздравление для украинцев, в котором подчеркнул, что решающее слово всегда будет не за политиками, а за народом (подробнее).

2. ЛОКДАУН В УКРАИНЕ МОГУТ ВВЕСТИ, ЕСЛИ НЕ СРАБОТАЕТ КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ. Премьер Шмыгаль назвал жесткий карантин планом Б, который обсуждается с регионами, бизнесом и эпидемиологами (подробнее).

3. РОССИЯ ПРОДЛИЛА НА ГОД ПРОДУКТОВОЕ ЭМБАРГО. Оно было ответом РФ на санкции за оккупацию Крыма и затрагивает Евросоюз, Норвегию, США, Швейцарию, Австралию, Канаду и Украину (подробнее).

4. МИЛОВАНОВ НАЗВАЛ СЕБЯ ВНЕШТАТНЫМ СОВЕТНИКОМ ЕРМАКА. Так он прокомментировал новость о своем возможном назначении (подробнее).

5. В КИТАЕ ВАКЦИНУ ОТ COVID-19 ПОЛУЧИЛИ ОКОЛО МИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК. Компания-разработчик заявляет, что пока серьезных побочных эффектов не выявлено (подробнее).

6. ПОЛЬША ВЫДЕЛИТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ ДЛЯ УКРАИНСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ. Речь идет о 3500 транзитных и 1500 универсальных разрешений до конца текущего года, сообщил Криклий (подробнее).

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Денис Юдин

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