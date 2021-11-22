Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 ноября

1. РОССИЯ ПЫТАЕТСЯ НАЙТИ ПРОБЕЛЫ В ЗАКОНАХ ЕС ДЛЯ СЕРТИФИКАЦИИ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. Россия пытается найти пробелы в европейском законодательстве для создания преференциальных условий для Северного потока-2 на европейском рынке. (подробнее)

2. ЭНЕРГОАТОМ И WESTINGHOUSE ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЯ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭНЕРГОБЛОКОВ НА ХАЭС. Энергоатом и американская компания Westinghouse подписали два соглашения о реализации проектов по строительству двух энергоблоков на Хмельницкой АЭС по технологии АР1000. (подробнее)

3. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ УКРАИНЫ – 0,1% ОТ ВВП. ХУЖЕ ТОЛЬКО У ПАКИСТАНА. Суммарные пенсионные накопления в Украине в 2020 году составили 0,1% ВВП или $123 млн (3,5 млрд грн). Среди 89 стран, которые были исследованы ОЭСР, Украина заняла предпоследнее место по этому показателю. (подробнее)

4. ПОЛИЦИЯ РАЗОБЛАЧИЛА ЕЩЕ ОДНУ ФЕЙКОВУЮ "ДИЮ". В Николаеве разоблачили 15-летнего создателя еще одной фейковой версии приложения "Дия". (подробнее)

5. УКРАИНСКИЙ СТАРТАП ОТПРАВИТ НА ОРБИТУ ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ МАЛЫЙ СПУТНИК. Немецкая ракетостроительная компания Rocket Factory Augsburg выведет на орбиту первый украинский частный кубсат – малый спутник украинского стартапа Lunar Research Service. (подробнее)

6. В США ВНЕДОРОЖНИК ПРОТАРАНИЛ ПАРАД: ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ. В США, в городе Ваукеша, штат Висконсин, внедорожник протаранил рождественский парад: пять человек погибли, более 40 ранены. (подробнее)

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