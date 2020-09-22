Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 22 сентября

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1. ДОМ ШАБУНИНА ПОДОЖГЛИ, ИСПОЛЬЗОВАВ БЕНЗИН, ДИЗТОПЛИВО ИЛИ КЕРОСИН: ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ. Причина пожара в доме главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина – умышленный поджог (подробнее).

2. КОРОНАВИРУС В УКРАИНЕ. ВЫЯВЛЕННЫХ ЗА СУТКИ НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ СТАЛО БОЛЬШЕ. За прошедшие сутки, 21 сентября, в Украине выявили 2884 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 2675), умерли 59 человек (днем ранее – 26). Зафиксировано 1717 выздоровевших (днем ранее — 672), что является рекордным показателем (подробнее).

3. СНБО ПРИВЛЕК МЕЖДУНАРОДНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ БЛОКИРОВАНИЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ВКОНТАКТЕ. Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны взаимодействуют с международными специалистами для блокирования работы мобильного приложения ВКонтакте (подробнее).

4. COVID-19. В МИРЕ ЗА НЕДЕЛЮ ОТМЕЧАЕТСЯ РЕКОРД ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАБОЛЕВАНИЙ – ВОЗ. С 14 по 20 сентября Всемирная организация здоровья зафиксировала рекордное количество случаев заражения коронавирусом – почти 2 млн. Это на 6% больше, чем на предыдущей неделе (подробнее).

5. DRAGON CAPITAL НА 50 ГА ПОСТРОИТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПОД КИЕВОМ. Компания Dragon Capital утвердила план строительства индустриального парка на 49 га территории на 27-м километре Житомирской трассы в с. Колонщина под Киевом (подробнее).

6. СУДЫ ОБЯЗАЛИ НБУ ВЫПЛАТИТЬ БАНКУ "СЕМЬИ" ЯНУКОВИЧА 130 МЛН ГРН. Северный апелляционный хозяйственный суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу Национального банка Украины (НБУ) и оставил без изменений решение, которым был удовлетворен иск ООО "Промышленная инновационная компания" (мажоритарный владелец Радикал Банка) к НБУ и решено взыскать с ответчика 128,9 млн грн (подробнее).

7. ТОП-ДИПЛОМАТ ЕС: УГРОЗЫ ПРИОСТАНОВКИ БЕЗВИЗОВОГО РЕЖИМА ДЛЯ УКРАИНЫ НЕТ. Вице-президент Европейской комиссии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что угрозы приостановки Европейским Союзом безвизового режима для Украины нет, потому что выполняются все необходимые критерии (подробнее).

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Арина Толина

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