Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 января

Визит Дональда Туска в Украину и военная помощь от Польши, задержание Романа Гринкевича, указ Зеленского и другие новости

Дональд Туск и Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

1. Зеленский внесет в Совет законопроект о множественном гражданстве. Президент Владимир Зеленский заявил, что внесет законопроект о множественном гражданстве на рассмотрение Верховной Рады. По его словам, документ позволит иметь гражданство всем этническим украинцам и их потомкам в разных странах мира. Он отметил, что речь не будет идти о гражданах России (подробнее).

2. Роман Гринкевич задержан в Одессе. Следствие считает, что он планировал побег из Украины – видео. Правоохранительные органы обнаружили и задержали Романа Гринкевича. Он был в Одессе и, по данным следствия, планировал сбежать из Украины. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин. Директор ГБР Алексей Сухачев сказал, что Гринкевич "пытался решить вопрос о незаконном пересечении государственной границы, чтобы в дальнейшем скрыться в одной из европейских стран" (подробнее).

3. Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России – полный текст. Президент подписал указ №17/2024 о территориях России, на которых исторически проживали украинцы. В документе глава государства заявил, что Москва обязуется соблюдать международные обязательства в отношении украинцев, проживающих на исторически украинских территориях, в частности: разрешить свободное использование украинского языка, предоставить доступ к украинским СМИ, право на мирное собрание и т.п. (подробнее).

4. Зеленский встретился с Туском. Польша выделила пакет военной помощи. Президент Зеленский провел переговоры с польским премьером Дональдом Туском, по итогам которых Польша объявила о новом оборонном пакете. Президент добавил, что обсудил с Туском и возможности совместного производства оружия (подробнее).

5. Польша присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Польша присоединилась к декларации стран "Большой семерки" относительно так называемых гарантий безопасности для Украины, сообщила пресс-служба канцелярии польского премьер-министра (подробнее).

6. Украина собирается конфисковать у Богуслаева Винницкий авиазавод и Мотор-Банк. Департамент санкционной политики Министерства юстиции подал в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания активов к Вячеславу Богуслаеву, бывшему президенту завода Мотор Сич, и Петру Кононенко, гендиректору российской компании "Борисфен (подробнее).

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