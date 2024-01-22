Шість головних новин України та світу на 19:00 22 січня

Візит Дональда Туска до України й військова допомога від Польщі, затримання Романа Гринкевича, указ Зеленського та інші новини

Дональд Туск та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

1. Зеленський внесе до Ради законопроєкт про множинне громадянство. Президент Володимир Зеленський заявив, що внесе законопроєкт про множинне громадянство на розгляд Верховної Ради. За його словами, документ дозволить мати громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам у різних країнах світу. Він зазначив, що не йтиметься про громадян Росії (детальніше).

2. Романа Гринкевича затримали в Одесі. Слідство вважає, що він планував втечу з України – відео. Правоохоронні органи знайшли й затримали Романа Гринкевича. Він був в Одесі й, за даними слідства, планував втекти з України. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін. Директор ДБР Олексій Сухачов сказав, що Гринкевич "намагався вирішити питання про незаконний перетин державного кордону, щоб надалі сховатися в одній з європейських країн" (детальніше).

3. Зеленський підписав указ про історично населені українцями території Росії – повний текст. Президент підписав указ №17/2024 про території Росії, на яких історично проживали українці. У документі глава держави заявив, що Москва зобов'язується дотримуватися міжнародних зобов'язань щодо українців, які проживають на історично українських територіях, зокрема: дозволити вільне використання української мови, надати доступ до українських ЗМІ, право на мирне зібрання тощо (детальніше).

4. Зеленський зустрівся з Туском. Польща виділила пакет військової допомоги. Президент Зеленський провів переговори з польським прем'єром Дональдом Туском, за підсумками яких Польща оголосила про новий оборонний пакет. Президент додав, що обговорив із Туском і можливості спільного виробництва зброї (детальніше).

5. Польща приєдналася до декларації G7 про гарантії безпеки для України. Польща приєдналася до декларації країн "Великої сімки" щодо так званих гарантій безпеки для України, повідомила пресслужба канцелярії польського прем'єр-міністра (детальніше).

6. Україна збирається конфіскувати у Богуслаєва Вінницький авіазавод і Мотор-Банк. Департамент санкційної політики Міністерства юстиції подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів до В'ячеслава Богуслаєва, колишнього президента заводу Мотор Січ, та Петра Кононенка, гендиректора російської компанії "Борисфен (детальніше).

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