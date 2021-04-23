Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 апреля

1. НОВЫЙ РЕКОРД: УКРАИНА ПЕРЕШАГНУЛА ОТМЕТКУ В 2 МЛН ЗАБОЛЕВШИХ. За сутки – более 14 000. Вчера, 22 апреля, в Украине выявили 14 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 16 235), выздоровели 18 964 пациентов (18 831) (подробнее).

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Вадим Ребрина

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