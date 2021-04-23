UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 апреля

23.04.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 апреля - Фото

1. НОВЫЙ РЕКОРД: УКРАИНА ПЕРЕШАГНУЛА ОТМЕТКУ В 2 МЛН ЗАБОЛЕВШИХ. За сутки – более 14 000. Вчера, 22 апреля, в Украине выявили 14 277 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией (днем ранее – 16 235), выздоровели 18 964 пациентов (18 831) (подробнее).

2. BITCOIN РЕЗКО ПОДЕШЕВЕЛ. СЕЙЧАС У НЕГО САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА ЗА ПОСЛЕДНИЕ 48 ДНЕЙ. Самая популярная криптовалюта Bitcoin резко потеряла в цене и стоит меньше $50 000 (подробнее).

3. В СБУ НАЗВАЛИ ПРИЧИНЫ ОБЫСКОВ В ОФИСЕ КОЛОМОЙСКОГО. Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование по факту продажи электроэнергии ПАО "Центрэнерго" по заниженным ценам. (подробнее).

4. ЛАТВИЯ, ЛИТВА И ЭСТОНИЯ ПОДДЕРЖАЛИ ПРАГУ. ТРИ СТРАНЫ ВЫСЫЛАЮТ "ДИПЛОМАТОВ" РОССИИ. Латвия, Литва и Эстония высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, которая вчера реализовала поставленный РФ ультиматум (подробнее).

5. КАКОЙ БУДЕТ СТОИМОСТЬ ГАЗА ЛЕТОМ – ПРОГНОЗ НБУ. Национальный банк Украины прогнозирует, что стоимость природного газа летом 2021 года вдвое превысит стоимость, которая была летом в прошлом году (подробнее).

6. ГОСАУДИТ COVID-ФОНДА ПОКАЗАЛ НАРУШЕНИЙ НА 400 МЛН ГРН. Аудит расходов Фонда борьбы с COVID-19 показал финансовые нарушения на 406,8 млн грн. Это привело к ущербу в 114,4 млн грн (подробнее).

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 