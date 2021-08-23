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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 августа

Цей матеріал також доступний українською
23.08.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 августа - Фото

1. КРЫМСКАЯ ПЛАТФОРМА. СТАРТОВАЛ КРУПНЕЙШИЙ САММИТ В ИСТОРИИ УКРАИНЫ. В понедельник в Киеве стартовал самый масштабный саммит в истории Украины – Крымская платформа. Приехали представители из более чем 45 стран мира (все страны ЕС и НАТО). Крымская платформа должна будет координировать международные усилия по деоккупации Крыма и возвращению его Украине. LIGA.net ведет хронику с главными новостями саммита. (подробнее)

2. МАУ МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ РАБОТУ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ. В СНБО ОТРЕАГИРОВАЛИ. Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правительству урегулировать ситуацию с долгами Международных авиалиний Украины перед аэропортом "Борисполь" и Государственным предприятием обслуживания воздушного движения Украэрорух. Из-за долгов перед Украэрорухом и Борисполем авиакомпания МАУ может прекратить свою работу. (подробнее)

3. В КИЕВЕ ВСТРЕТИЛИСЬ МИНИСТРЫ ЭНЕРГЕТИКИ УКРАИНЫ, ГЕРМАНИИ И США: О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ. В Киеве на полях саммита Крымской платформы состоялась встреча министров энергетики Украины, Германии и США. Стороны обсудили угрозы в реализации российского газопровода Северный поток-2 и реальные гарантии для Украины относительно сохранения транзита газа после 2024 года. (подробнее)

4. НА САММИТЕ КРЫМСКОЙ ПЛАТФОРМЫ ПРИНЯТА СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 46 СТРАН: ПОЛНЫЙ ТЕКСТ. На саммите Крымской платформы принята совместная декларация 46 стран-участниц. В Офисе президента предоставили LIGA.net текст декларации. (подробнее)

5. ПЕРВЫЕ В МИРЕ. Э-ПАСПОРТА В УКРАИНЕ ОФИЦИАЛЬНО ПРИРОВНЯЛИ К БУМАЖНЫМ: ЗАКОН ВСТУПИЛ В СИЛУ. С 23 августа вступил в силу закон, приравнивающий в Украине электронные паспорта к бумажным. Теперь на законодательном уровне закреплено определение е-паспорта и е-паспорта для выезда за границу. (подробнее)

6. КРЫМСКАЯ ПЛАТФОРМА. РАДА ПРИЗВАЛА ООН, ЕС И НАТО БОРОТЬСЯ ЗА ВОЗВРАТ КРЫМА. Верховная Рада провела внеочередное заседание, на котором нардепы проголосовали за постановление по Крымской платформе. Депутаты призвали к сотрудничеству ЕС, НАТО, ПАСЕ ОБСЕ и другие организации. (подробнее)

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