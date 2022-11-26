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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 ноября

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 26 ноября - Фото
Фото - Telegram Ермака

1. Оккупационная армия России усиливает группировки на трех направлениях фронта – Генштаб. Оккупационная армия России продолжает перегруппировывать войска для усиления группировок на Лиманском, Авдеевском и Новопавловском направлениях фронта в Украине, сообщают в Генштабе ВСУ (подробнее).

2. США заняты решением проблемы износа орудий ВСУ из-за интенсивных дуэлей артиллерии – NYT. По оценкам представителей Минобороны США "и других лиц, знакомых с оборонными потребностями Украины", в любой момент войны на поле боя не задействованы примерно треть из поставленных Украине 350 западных пушек (подробнее).

3. В Херсон подали электроэнергию: в первую очередь подключают критическую инфраструктуру. В приоритете критическая инфраструктура, а далее электроснабжение вернется к бытовым потребителям (подробнее).

4. Армия России нанесла удар по Днепру. Разрушено семь частных домов, 13 пострадавших – фото. Около 11:35 в городе раздался взрыв, после чего в регионе объявили воздушную тревогу (подробнее).

5. Защитники Змеиного, Азовстали и ЧАЭС. Еще 12 украинцев освобождены из плена россиян: видео. В рамках очередного обмена пленными удалось вернуть домой четырех бойцов Военно-морских сил, двух нацгвардейцев, двух пограничников, одного бойца ТрО, а также трех гражданских (подробнее).

6. В ДТЭК обещают, что с 26 ноября отключения в Киеве будут длиться не дольше пяти часов. С 26 ноября ДТЭК Киевские электросети будут поочередно включать свет всем жильцам таким образом, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более пяти часов (подробнее).

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