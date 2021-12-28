Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 декабря

1. США И РОССИЯ ПРОВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ ПО УКРАИНЕ И ЯДЕРНОМУ ОРУЖИЮ 10 ЯНВАРЯ – AFP. Россия и США проведут переговоры об Украине и ситуации с безопасностью 10 января 2022 года, сообщил AFP неназванный источник из Белого дома (подробнее).

2. США ОТПРАВИЛИ В ЕВРОПУ 20 ТАНКЕРОВ С ГАЗОМ – BLOOMBERG. Количество танкеров с природным газом из США, направляющихся в европейские порты, за выходные выросло на треть (подробнее).

3. ДЕПУТАТ СЛУГИ НАРОДА КОВАЛЕВ КУПИЛ 4 КАНАЛ. Народный депутат от Слуги народа Алексей Ковалев купил телевизионный 4 канал у бывшего народного депутата Дмитрия Добродомова, написала Украинская правда со ссылкой на собственные источники и официальные данные структуры в Едином государственном реестре юрлиц (подробнее).

4. СКАНДАЛ С ДЕКОЛЬТЕ ПОМОЩНИЦЫ. КАБМИН УВОЛИЛ ЗАММИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ. Кабмин уволил замминистра образования Игоря Гарбарука, который попал в скандал из-за глубокого декольте его помощницы во время официальной встречи в мэрии Львова (подробнее).

5. "РФ НАЧАЛА ВОЙНУ БЕЗ ПОВОДА". В ОП ОТВЕТИЛИ НА СТАТЬЮ NYT О НЕОПЫТНОСТИ КОМАНДЫ ЗЕЛЕНСКОГО. В Офисе президента Владимира Зеленского отвергли критику в статье The New York Times о якобы неопытности команды власти и рисках в связи с этим на фоне скопления войск России у границ Украины (подробнее).

6. НАЗВАНЫ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ЗАРПЛАТЫ В УКРАИНСКОМ IT – FORBES. Украинский Forbes собрал информацию о том, каких топ-менеджеров ищут украинские IT-компании и сколько они зарабатывают (подробнее).

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Вадим Ребрина

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