"РФ начала войну без повода". В ОП ответили на статью NYT о неопытности команды Зеленского

В Офисе президента Владимира Зеленского отвергли критику в статье The New York Times о якобы неопытности команды власти и рисках в связи с этим на фоне скопления войск России у границ Украины. Соответствующий комментарий дал LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

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Журналист московского бюро NYT Эндрю Крамер написал на выходных, что Зеленский окружил себя экс-комиками без дипломатического опыта, а аматорская ошибка команды власти может дать повод к полномасштабной войне РФ против Украины.

Подоляк считает крайне странными такие утверждения на восьмом году войны. По его словам, РФ "без единого повода к ней со стороны Украины" начала войну в 2014 году и также без поводов начала наращивать войска возле украинских границ с февраля-марта 2021-го.

Кроме того, Подоляк сказал, что в 2014 году "так называемые "профессиональные политики" не смогли остановить оккупацию и незаконную аннексию украинского Крыма Россией и начало войны на украинском Донбассе".

Нынешнее же руководство Украины "принимает чрезвычайно активные усилия и находится в тесной координации" с партнерами (США, Британией, Турцией, ЕС), чтобы не допустить новой эскалации и "максимально далеко пройти по пути мира", говорит советник главы ОП.

По его словам, все партнеры отмечают высокий профессионализм украинских переговорщиков, а потому любые предположения о нехватке опыта украинской власти "больше похожи на личную политизированную позицию отдельных людей".

Подоляк также упомянул, что журналист NYT ошибочно назвал "бывшим комиком" главу Верховной Рады Руслана Стефанчука, хотят тот является опытным юристом. "Уже одна эта ошибка в тексте показывает, насколько сомнительно и все остальное", – считает советник главы ОП.

Кроме того, Подоляку "неприятно", что для статьи Крамера давали критичные комментарии оппоненты власти. Он сказал, что некоторые из них являются "политическими банкротами", и призвал украинцев "не выносить внутренние политические раздоры и агитационные приоритеты на страницы англоязычной прессы".

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Марк Сировой

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