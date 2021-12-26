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NYT написал статью о "неопытном окружении" Зеленского и беспокойстве на фоне угрозы России

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2021, 16:14
NYT написал статью о
Владимир Зеленский и Андрей Ермак (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Президент Владимир Зеленский назначил на ряд ключевых должностей в Украине политически неопытных людей из медиасферы, что может вызывать беспокойство на фоне угрозы нового вторжения России. Об этом говорится в статье пулитцеровского лауреата, корреспондента московского бюро The New York Times Эндрю Крамера.

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Журналист пишет, что Зеленский окружил себя людьми из студии Квартал 95, многие из которых не имеют опыта ведения дипломатии или войны.

Он напомнил, что главой Офиса президента является бывший юрист и кинопродюсер Андрей Ермак, СБУ – экс-директор Квартал-95 Иван Баканов, первым советником Зеленского – сценарист и продюсер Сергей Шефир.

Крамер также сослался на украинских журналистов Bihus.info: они насчитали около 30 людей на госдолжностях, которые связаны со студией Квартал-95 или семьей Зеленского.

"По мере того как Украина готовится к (новой, – ред.) возможной войне с Россией, растет беспокойство, что неопытность в окружении Зеленского может иметь ужасные последствия, и не только для их собственной страны. Аматорская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США", – говорится в статье.

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В противовес журналист привел слова нардепа Слуги Народа Романа Грищука, экс-руководителя шоу "Мамахохотала". Депутат назвал тезис о неопытности команды власти "стереотипом", который продвигает оппозиция.

По его словам, среди руководства Украины есть много некомиков, а юмор может быть инструментом в дипломатии – "можно задать правильный тон шуткой".

Также Крамер упоминает, что бывшие министры и советники заявляли в интервью: за закрытыми дверями Зеленский с соратниками обычно серьезно относятся к встречам. В частности глава набсовета Укроборонпрома и экс-министр экономики Тимофей Милованов сказал, что "ветераны комедии" шутят не чаще остальных чиновников, просто делают это качественнее.

LIGA.net обратилась за комментарием в пресс-службу Офиса президента. 

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский вторжение Квартал 95 The New York Times Иван Баканов Сергей Шефир андрей ермак окружение войска россии эндрю крамер
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