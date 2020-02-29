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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 февраля

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 февраля - Фото
29.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В СОВБЕЗЕ ООН РАССМОТРЕЛИ ЭСКАЛАЦИЮ В СИРИИ. Представитель России сказал, что Путин и Эрдоган договорились встретиться в начале марта и заверяет, что российские военные не участвовали в атаке. Сирия заявляет, что погибшие турецкие военные не были на своих наблюдательных постах, а помогали террористам. Турция это отрицает. По словам представителя Анкары, Эрдоган сказал Путину, что не уйдет из Сирии и продолжит защищать отчаявшееся гражданское население. Часть участников заседания выразили обеспокоенность эскалацией и призвали прекратить огонь (подробнее).

2. АРАХАМИЯ: НАЗНАЧЕНИЯ ТИГИПКО В КАБМИН НЕ БУДЕТ. Фамилий, кого назначат на правительственные должности глава фракции Слуга народа не назвал. По его словам, изменения в Кабмине планируют в связи с тем, что есть признаки надвигающегося экономического кризиса и возможностью эпидемии коронавируса (подробнее).

3. В УКРАИНУ НЕ ПУСТИЛИ РОССИЙСКОГО ПРОПАГАНДИСТА. Главный редактор телеканала RTVi Алексей Пивоваров не смог подтвердить причину пребывания в Украине. Его "развернули" в аэропорту Жуляны. С 2018-го вещание RTVi в Украине остановлено за систематические нарушения украинского законодательства (подробнее).

4. ЛЮКСЕМБУРГ СТАЛА ПЕРВОЙ СТРАНОЙ С ПОЛНОСТЬЮ БЕСПЛАТНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ.  Это первый случай, когда такую меру распространяют на целую страну, подчеркивают власти. На бесплатный общественный транспорт будут тратить 41 млн евро налогоплательщиков ежегодно. Цель властей - снизить загруженность дорог (подробнее).

5. ТЫСЯЧИ БЕЖЕНЦЕВ ПЫТАЮТСЯ ПРОРВАТЬ ГРАНИЦУ С ЕВРОСОЮЗОМ. У границ Греции произошли столкновения мигрантов с полицией. Еще часть беженцев пытаются попасть в ЕС по реке. После того, как Турция открыла для беженцев границы в Европу, к Греции прибывают все больше мигрантов. Греческие власти стягивают в регион все больше правоохранителей (подробнее).

6. ПРОТОТИП КОРАБЛЯ ОТ SPACEX ПРОВАЛИЛ ИСПЫТАНИЯ. Прототип Starship N1 взорвался во время испытаний на давление в Бока-Чике на юге Техаса. По предварительным отчетам, бак корабля разрушился во время закачки жидкого азота (подробнее).

Читайте главный текст этого дня: Эрдоган и Путин обменялись ударами. Что дальше

 

Марк Сировой
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