Арахамия: Назначения Тигипко не будет

Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Назначения бизнесмена и экс-вице-премьера Сергея Тигипко в правительство не будет, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, изменения в Кабмине планируют в связи с тем, что есть признаки надвигающегося экономического кризиса и возможность эпидемии коронавируса.

"Кабмин нужно превратить фактически в штаб... Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным и более опытным", - заявил Арахамия. Речь идет и о новых назначениях, и об увольнениях, подтвердил он.

Арахамия отказался называть конкретных людей, которые могут быть назначены, поскольку, по его словам, как только озвучивается какая-то фамилия, на человека льется столько грязи, что не хочется его так подставлять.

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