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Арахамия: Назначения Тигипко не будет

Арахамия: Назначения Тигипко не будет - Фото
Давид Арахамия (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
29.02.2020, 08:05

По словам главы фракции Слуга народа Давида Арахамии, кадровые изменения в Кабмине планируются, но назначения Сергея Тигипко не будет

Назначения бизнесмена и экс-вице-премьера Сергея Тигипко в правительство не будет, заявил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, изменения в Кабмине планируют в связи с тем, что есть признаки надвигающегося экономического кризиса и возможность эпидемии коронавируса.

"Кабмин нужно превратить фактически в штаб... Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным и более опытным", - заявил Арахамия. Речь идет и о новых назначениях, и об увольнениях, подтвердил он.

Арахамия отказался называть конкретных людей, которые могут быть назначены, поскольку, по его словам, как только озвучивается какая-то фамилия, на человека льется столько грязи, что не хочется его так подставлять.

  • Ранее появилась информация о том, что у президента Владимира Зеленского рассматривают вопрос о назначении бывшего вице-премьер-министра и нардепа Сергея Тигипко вице-премьером и о том, что он может заменить Алексея Гончарука на посту премьера.
  • 26 февраля Зеленский заявил, что он встречался с Тигипко в рамках собеседований на посты в правительстве.
  • В тот же день Гончарук заявил, что встречался с Тигипко, поскольку правительству "нужно усиление людьми, которые понимают, что такое промышленность".
  • Вчера стало известно, что Зеленский созывает внеочередное заседание Рады, на котором рассмотрят кадровые вопросы.

Читайте также: Тигипко вместо Гончарука. Правда ли это и кто из министров готовится на выход

Денис Юдин
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