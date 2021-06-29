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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 июня

Цей матеріал також доступний українською
29.06.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 июня - Фото

1. ЭКОЛОГИ НАЗВАЛИ КАТАСТРОФИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕ ДНЕПРА. В ВОДЕ НАШЛИ 161 ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ. В водах Днепра обнаружили 161 загрязнитель – река оказалась на грани экологической катастрофы (Подробнее). 

2. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ЛИШЕНИИ СВОБОДЫ ЗА ЛОЖЬ В ДЕКЛАРАЦИЯХ С ПОПРАВКАМИ ЗЕЛЕНСКОГО. Верховная Рада приняла закон о возврате лишения свободы за ложь в декларациях чиновников, поддержав предложения президента Владимира Зеленского (Подробнее). 

3. ИТОГИ ВНО 2021: ПОЧЕМУ ПРОВАЛ С МАТЕМАТИКОЙ И КАКИЕ ПРЕДМЕТЫ СДАЛИ ЛУЧШЕ. В 2021 году на Внешнее независимое оценивание – ВНО – зарегистрировалось больше всего участников за все годы проведения тестирования – почти 390 000 (Подробнее). 

4. СПРАВЕДЛИВОМУ ОТБОРУ СУДЕЙ БЫТЬ. РАДА УЧЛА МНЕНИЕ ЕС И ПРИНЯЛА ЗАКОН О ПЕРЕЗАПУСКЕ ВККС. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3711-д по восстановлению работы Высшей квалификационной комиссии судей, утвердив при этом правки, рекомендованные Венецианской комиссией (Подробнее). 

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕС В РАДУ СВОЙ ВАРИАНТ БОЛЬШОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА УКРАИНЫ. Президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект о большом государственном гербе Украины. Предложенное изображение отличается от проекта, который победил в конкурсе госагентства по вопросам искусств и художественного образования (Подробнее). 

6. НИДЕРЛАНДЫ ОБВИНИЛИ РОССИЮ В "АГРЕССИВНЫХ ДЕЙСТВИЯХ" ПРОТИВ ЕЕ ФРЕГАТА В ЧЕРНОМ МОРЕ. Министерство обороны Нидерландов заявило, что российские истребители "создавали небезопасные ситуации" возле фрегата HNLMS Evertsen в Черном море. По словам капитана корабля Джорджа Пастура, для "агрессивных действий" РФ не было никаких причин (Подробнее). 

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