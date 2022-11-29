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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 ноября

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 ноября - Фото
LRU M270 (Фото: Twitter Алексея Резникова)

1. Война закончится переговорами, но их исход полностью зависит от поля боя – Столтенберг. Война России против Украины, "скорее всего", закончится переговорным процессом, однако его ход и результат зависят только от ситуации на поле боя, заявил генсек НАТО (подробнее).

2. Впервые в истории. Министры юстиции G7 встретились из-за военных преступлений России. Главы Минюстов стран Большой семерки собрались во вторник в Берлине, чтобы обсудить, как лучше координировать усилия по сбору доказательств военных преступлений в Украине (подробнее).

3. В Украину приехал "брат" HIMARS. Франция передала реактивную систему LRU M270 – Резников. В Украину приехал четвертый брат в семье Long Hand ("семейство длинной руки", так называют дальнобойные системы), LRU из Франции (подробнее).

4. В Херсоне идет отлов предателей: задержан заммэра, работавший на Сальдо во время оккупации. Задержан заместитель мэра Херсона Владимир Пепель, который во время российской оккупации работал на врага в команде гауляйтера Владимира Сальдо (подробнее).

5. Россия "приостановила" переговоры с США по контролю над ядерными вооружениями – Госдеп. Администрация США обвинила Россию в односторонней "приостановке" переговоров по соглашению о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были начаться сегодня в Египте (подробнее).

6. США объявили о новом пакете помощи для энергосистемы Украины на $53 млн. Штаты решили выделить $53 млн для поддержки энергетической системы Украины и ее восстановления после ракетных атак со стороны России (подробнее).

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Оксана Житнюк
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