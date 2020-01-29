Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 января

1. КАБМИН ОДОБРИЛ УВОЛЬНЕНИЕ ГЛАВЫ УКРЗАЛІЗНИЦІ. Премьер-министр Алексей Гончарук назвал увольнение Евгения Кравцова "важным шагом для перезагрузки всего того, что происходит в этой государственной компании". Также премьер добавил, что на должность главы УЗ будет объявлен конкурс. Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что набсовет УЗ разорвал с Кравцовым контракт. Он также добавил, что Кравцов не будет работать в Мининфраструктуры. Сам Кравцов заявляет, что у набсовета не было формальных оснований для его увольнения, поскольку тот "несколько месяцев рассматривал отчет его работы в компании, и результат устроил все стороны" (подробнее).

2. ЗЕРКАЛЬ СТАЛА СОВЕТНИКОМ КОБОЛЕВА. В сферу деятельности экс-замглавы МИД будут входить международные отношения и поддержка позиции НАК Нафтогаз в международных судебных и арбитражных процессах, в частности, захваченных Россией активов группы Нафтогаз в Крыму. В сообщении компании отметили, что Зеркаль во время работы в МИД была привлечена к работе украинской команды в переговорах о продлении транзита российского газа в Европу после 2019 года. Также она участвовала в разъяснении рисков и противодействия строительству скандального газопровода Северный поток-2 (подробнее).

3. ПАЛЕСТИНА "ТЫСЯЧУ РАЗ СКАЗАЛА "НЕТ" МИРНОМУ ПЛАНУ ТРАМПА. Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас заявил, что палестинцы по-прежнему привержены "прекращению израильской оккупации и созданию государства со столицей в Восточном Иерусалиме" и потому они будут "мирными средствами" сопротивляться "сделке века". Также Аббас провел экстренную встречу с палестинскими группировками, включая ХАМАС, чтобы обсудить единый ответ на план. ХАМАС отвергнул "заговор США и Израиля" (подробнее).

4. ГААГА МОЖЕТ НАЧАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ ОККУПАЦИИ КРЫМА УЖЕ В ЭТОМ ГОДУ. По словам прокурора АР Крым Игоря Поночовного, стадия предварительного рассмотрения уже подходит к концу. Он объяснил, что последний этап (предварительного рассмотрения, - ред.) – определение комплиментарности: "Простыми словами – это подследственное, или не подследственное дело суду". Однако, по его словам, Офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге уже "пришел к убеждению, что военные преступления, предусмотренные Римским статутом, действительно происходят" (подробнее).

5. ПРИВАТБАНК ЗАПЛАТИЛ ЗАВОДУ КОЛОМОЙСКОГО 22 МЛН ГРН. Банк выполнил решение хозсуда Киева от 17 декабря 2019 года, выплатив Никопольскому заводу ферросплавов 22 млн гривень, которые тот отсудил в рамках мировой с НБУ. В то же время банк подал апелляционную жалобу на это решение суда, считая его неправомерным. В банке отметили, что исполнение решения суда "делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который длится с сентября 2019-го перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве" (подробнее).

6. К ЗАКРЫТИЮ МЕЖБАНКА ГРИВНЯ ВНОВЬ ОСЛАБЛА. 29 января торги по доллару США на межбанковском валютном рынке открылись котировками 24,78/24,81, к закрытию котировки составили 24,88/24,91. Торги по евро начались с котировок 27,2703/27,3009, к закрытию котировки составили 27,3605/27,3910. Торги по российскому рублю открылись котировками 0,3969/0,3975, к закрытию котировки составили 0,3962/0,3968 (подробнее).

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