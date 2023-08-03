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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 3 августа

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 3 августа - Фото
Фото - Офис президента

1. Ночная атака дронов. На подлете к Киеву сбито около 15 "шахедов" – КГВА. Ночью 3 августа Россия атаковала Киев иранскими дронами Shahed. На подлете к столице Силы противовоздушной обороны уничтожили около 15 ударных беспилотников (подробнее).

2. СБУ пришла с обысками к нардепу из-за поездки за границу. Это Александр Дубинский – фото. Правоохранители пришли с обысками к народному депутату, который уехал отдыхать за границу под видом лечения родственника (подробнее).

3. Катастрофа вертолета МВД. Пятерым сотрудникам ГСЧС сообщили о подозрении – видео. Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти должностным лицам ГСЧС в том, что их действия 18 января 2023 года привели к авиакатастрофе, в которой погибло руководство МВД (подробнее).

4. Российские дроны "Ланцет" летают на чешских двигателях. Производитель признал проблему – фото. Российские дроны-камикадзе "Ланцет", наносящие много вреда на линии фронта, летают на авиамодельных двигателях чешской компании AXI Model Motors. Соответствующие снимки показал из-под Бахмута боец 93 бригады ВСУ (подробнее).

5. Жеваго получил подозрение в подкупе главы Верховного суда: есть первая реакция. Бизнесмен Константин Жеваго получил подозрение в подкупе главы Верховного суда Всеволода Князева (подробнее).

6. АРМА забрало у Нафтогаза бывшие заправки Glusco. Агентство по розыску и менеджменту активов в одностороннем порядке расторгло договор управления сетью АЗС Glusco, которую Кабинет министров в прошлом году передал ООО "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (подробнее).

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