Шість головних новин України та світу на 19:00 3 серпня

1. Нічна атака дронів. На підльоті до Києва збито близько 15 "шахедів" – КМВА. Вночі 3 серпня Росія атакувала Київ іранськими дронами Shahed. На підльоті до столиці Сили протиповітряної оборони знищили близько 15 ударних безпілотників (детальніше).

2. СБУ прийшла з обшуками до нардепа через поїздку за кордон. Це Олександр Дубінський — фото. Правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата, який поїхав відпочивати за кордон під виглядом лікування родича (детальніше).

3. Катастрофа гелікоптера МВС. П'ятьом співробітникам ДСНС повідомили про підозру – відео. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС у тому, що їхні дії 18 січня 2023 року призвели до авіакатастрофи, в якій загинуло керівництво МВС (детальніше).

4. Російські дрони "Ланцет" літають на чеських двигунах. Виробник визнав проблему — фото. Російські дрони-камікадзе "Ланцет", які завдають багато шкоди на лінії фронту, літають на авіамодельних двигунах чеської компанії AXI Model Motors. Відповідні знімки показав з-під Бахмута боєць 93 бригади ЗСУ (детальніше).

5. Жеваго отримав підозру в підкупі голови Верховного суду: є перша реакція. Бізнесмен Костянтин Жеваго отримав підозру в підкупі голови Верховного суду Всеволода Князєва (детальніше).

6. АРМА забрало у Нафтогазу колишні заправки Glusco. Агентство з розшуку та менеджменту активів в односторонньому порядку розірвало договір управління мережею АЗС Glusco, яку Кабінет міністрів торік передав до ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" (детальніше).

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