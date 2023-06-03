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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 июня

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 3 июня - Фото
Удар возле закрытого укрытия в Киеве (Фото - ЕРА)

1. В Индии столкнулись три поезда: 288 погибших, люди заблокированы в вагонах – фото, видео. В городе Баласор в Индии 2 июня столкнулись два пассажирских поезда и один товарный. СМИ сообщают, что число погибших возросло до 288 человек, пострадавшие заблокированы в поврежденных вагонах (подробнее).

2. Зеленский: Украина готова к контрнаступлению. Зеленский заявил, что Украина уже готова к контрнаступлению и, "несмотря на то, что украинская армия получила не все вооружение, на которое надеялась, – ждать еще месяцы нельзя" (подробнее).

3. В Киевской области аварийные отключения света из-за непогоды. В Киевской области введены аварийные отключения света, без электроснабжения остаются около 16 000 жителей в 11 населенных пунктах, которые полностью обесточены, и 35 – частично (подробнее).

4. Закрытое укрытие в Киеве. Суд избрал меры пресечения четырем подозреваемым. Полиция Киева сообщила о подозрении четырем лицам – первому заместителю Деснянской РГА, директору медучреждения и его заместителю, а также охраннику (подробнее).

5. Надо 50 батарей Patriot, чтобы "выключить" России возможность запугивать – Зеленский. Для полноценной защиты гражданского населения от некоторых видов российских ракет Украине нужно 50 батарей Patriot, заявил президент (подробнее).

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