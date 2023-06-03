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П'ять головних новин України та світу на 19:00 3 червня

Этот материал также доступен на русском
03.06.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 3 червня - Фото
Удар біля закритого укриття в Києві (Фото - ЕРА)

1. В Індії зіткнулися три потяги: 288 загиблих, люди заблоковані у вагонах – фото, відео. У місті Баласор в Індії 2 червня зіткнулися два пасажирських потяги та один товарний. ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих зросла до 288 людей, потерпілі заблоковані у пошкоджених вагонах (детальніше).

2. Зеленський: Україна готова до контрнаступу. Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу і, "попри те, що українська армія отримала не все озброєння, на яке сподівалася, – чекати ще місяці не можна" (детальніше).

3. У Київській області аварійні відключення світла через негоду. У Київській області запроваджені аварійні відключення світла, без електропостачання залишаються близько 16 000 жителів у 11 населених пунктах, що знеструмлені повністю, та 35 – частково (детальніше).

4. Зачинене укриття у Києві. Суд обрав запобіжні заходи чотирьом підозрюваним. Поліція Києва повідомила про підозру чотирьом особам – першому заступнику Деснянської РДА, директору медзакладу та його заступнику, а також охоронцю (детальніше).

5. Треба 50 батарей Patriot, щоб "вимкнути" Росії можливість залякувати – Зеленський. Для повноцінного захисту цивільного населення від деяких видів російських ракет Україні потрібно 50 батарей Patriot, заявив президент (детальніше).

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