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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 января

04.01.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 января - Фото

1. У ЛУКАШЕНКО ОБСУЖДАЛИ ПОДРЫВ ШЕРЕМЕТА ЗА 4 ГОДА ДО УБИЙСТВА: ЗАПИСЬ СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ КГБ. Спецслужбы Беларуси якобы обсуждали в 2012 году убийство журналиста Павла Шеремета, который был взорван в машине в 2016-м (Подробнее). 

2. АН-178 ДЛЯ АРМИИ. ГП "АНТОНОВ" ПОЛУЧИТ КРЕДИТ В 3 МЛРД ГРН НА СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЛЕТОВ. АО "Укрэксимбанк" предоставит ГП "Антонов" кредит в 3 млрд грн на постройку трех самолетов Ан-178 для Вооруженных сил Украины (Подробнее).

3. МИД КИТАЯ О КОРОНАВИРУСЕ: ПАНДЕМИЯ, ВЕРОЯТНО, БЫЛА ВЫЗВАНА ОТДЕЛЬНЫМИ ВСПЫШКАМИ В МИРЕ. Пандемия коронавируса могла начаться с отдельных вспышек в разных местах мира, а Китай первым о ней сообщил (Подробнее).

4. В УКРАИНЕ ЗАРАБОТАЛА СИСТЕМА ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ. С 1 января 2021 в Украине заработала Единая государственная информационная система трансплантации органов и тканей (Подробнее).

5. У ЗЕЛЕНСКОГО ВИДЯТ, ЧТО ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 СНИЖАЕТСЯ УЖЕ ПЯТУЮ НЕДЕЛЮ. За последние пять недель количество больных COVID-19 уменьшилось и возросло количество выздоровевших (Подробнее).

6. НА ВРЕМЯ ЛОКДАУНА В СУПЕРМАРКЕТАХ ЗАПРЕТЯТ ПРОДАЖУ РЯДА ТОВАРОВ – АТП. Во время локдауна 8-24 января в украинских супермаркетах будет запрещена продажа ряда товаров повседневного спроса (Подробнее).

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