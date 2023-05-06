Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 6 мая

1. РОССИЯ УДАРИЛА УПРАВЛЯЕМЫМИ АВИАБОМБАМИ ПО ГЛУХОВУ, ПОВРЕЖДЕНО 44 ЖИЛЫХ ДОМА. Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области (подробнее).

2. ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ ПОДТВЕРДИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО "КИНЖАЛА". Воздушные силы Вооруженных Сил Украины подтвердили уничтожение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (подробнее).

3. НАИБОЛЬШАЯ В МИРЕ ИНВЕСТКОМПАНИЯ BLACKROCK БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ ФОНД РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock (подробнее).

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5. УКРАИНА ВЕРНУЛА ИЗ ПЛЕНА 45 ЗАЩИТНИКОВ "АЗОВСТАЛИ": ФОТО, ВИДЕО. Украина вернула из плена 42 защитника и трех защитниц "Азовстали". Все они – бойцы Нацгвардии, 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров (подробнее).

6. В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ВЗОРВАЛИ АВТОМОБИЛЬ С ЗАХАРОМ ПРИЛЕПИНЫМ, ОН ВЫЖИЛ – ВИДЕО. Сегодня, 6 мая, в России был взорван автомобиль с террористом Захаром Прилепиным, он получил ранения, но выжил (подробнее).

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Вадим Ребрина

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