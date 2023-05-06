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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 6 мая

Цей матеріал також доступний українською
06.05.2023, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 6 мая - Фото
Фото: t.me/ermaka2022

1. РОССИЯ УДАРИЛА УПРАВЛЯЕМЫМИ АВИАБОМБАМИ ПО ГЛУХОВУ, ПОВРЕЖДЕНО 44 ЖИЛЫХ ДОМА. Российская авиация нанесла очередной удар управляемыми бомбами по Сумской области (подробнее).

2. ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ ПОДТВЕРДИЛИ УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИЙСКОГО "КИНЖАЛА". Воздушные силы Вооруженных Сил Украины подтвердили уничтожение российской гиперзвуковой ракеты "Кинжал" (подробнее).

3. НАИБОЛЬШАЯ В МИРЕ ИНВЕСТКОМПАНИЯ BLACKROCK БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ ФОНД РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock (подробнее).

4. КОРОНАЦИЯ ЧАРЛЬЗА ІІІ. СМОТРИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ ЦЕРЕМОНИИ ИЗ ЛОНДОНА – ВИДЕО. Сегодня, 6 мая, в Великобритании состоялась церемония коронации следующего монарха Чарльза III (подробнее).

5. УКРАИНА ВЕРНУЛА ИЗ ПЛЕНА 45 ЗАЩИТНИКОВ "АЗОВСТАЛИ": ФОТО, ВИДЕО. Украина вернула из плена 42 защитника и трех защитниц "Азовстали". Все они – бойцы Нацгвардии, 35 рядовых и сержантов, 10 офицеров (подробнее).

6. В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ВЗОРВАЛИ АВТОМОБИЛЬ С ЗАХАРОМ ПРИЛЕПИНЫМ, ОН ВЫЖИЛ – ВИДЕО. Сегодня, 6 мая, в России был взорван автомобиль с террористом Захаром Прилепиным, он получил ранения, но выжил (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Шанс выжить один к десяти. Как выглядел авиапрорыв блокады Мариуполя из кабины пилота

Вадим Ребрина
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