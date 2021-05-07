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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 7 мая

07.05.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 7 мая - Фото

1. США УКЛОНИЛИСЬ ОТ ОБЕЩАНИЙ ПО ВООРУЖЕНИЮ ДЛЯ УКРАИНЫ, НО ПООБЕЩАЛИ УВЕЛИЧИТЬ ПОМОЩЬ – WP. Государственный секретарь США Энтони Блинкен пообещал увеличить помощь США для Украины в области безопасности. Однако представители американской делегации уклонились от конкретных обещаний по передаче стране вооружения (Подробнее). 

2. ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В МИРЕ ДОСТИГЛИ СЕМИЛЕТНЕГО МАКСИМУМА – ИНДЕКС ООН. Индекс мировых цен на продукты питания вырос одиннадцатый месяц подряд и по итогам апреля достиг максимального значения с мая 2014 года в 122 пункта (Подробнее). 

3. СТЕПАНОВ ПИШЕТ ПИСЬМА, А ШМЫГАЛЬ НАЗВАНИВАЕТ В ИНДИЮ. ХОТЯТ БОЛЬШЕ ДОЗ ВАКЦИНЫ NOVAVAX. Украина рассчитывает на увеличение запланированных объемов поставок в 2021 году антикоронавирусной вакцины Novavax с 10 млн до 15 млн доз и объема первой партии с 2 до 4 млн доз (Подробнее). 

4. "ЭТО ПЛОХОЙ СИГНАЛ". БЛИНКЕН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ КАДРОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАФТОГАЗЕ. Последние кадровые изменения в руководстве НАК "Нафтогаз Украины" – плохой сигнал и потенциальный международный ущерб имиджу страны (Подробнее). 

5. ПРИВАТБАНК НАЧНУТ ГОТОВИТЬ К ПРОДАЖЕ ПОСЛЕ КРИЗИСА: НБУ ОЗВУЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРАМ. Подготовка к продаже ПриватБанка начнется после окончания кризиса, вызванного пандемией COVID-19 (Подробнее). 

6. БЕЛЫЙ ДОМ ОТКАЗАЛСЯ ОТ СЛОВ СВОЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ О ПОДДЕРЖКЕ ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В НАТО. Пресс-служба Белого дома вычеркнула из стенограммы заместителя спикера администрации Карин Жан-Пьер слова о том, что США поддерживают вступление Украины в НАТО. Там заявили, что она "оговорилась", и ее слова не отражают официальную позицию Соединенных Штатов (Подробнее).

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