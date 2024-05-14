Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 14 мая

В Грузии окончательно принят закон об "иноагентах", Буданов не исключает наступления в Сумской области, удар РФ по высотке в Харькове и другие новости

Фото: Харьковская ОВА

1. Блинкен прибыл с визитом в Киев на фоне нового наступления россиян. Госсекретарь США Энтони Блинкен утром 14 мая прибыл с визитом в Киев, чтобы заверить украинцев в дальнейшей американской поддержке (подробнее).

2. Россия ударила по жилой высотке в центре Харькова – фото. Днем 14 мая россияне ударили по многоэтажному зданию в центре Харькова, известно по меньшей мере о 20 пострадавших (подробнее).

3. Парламент Грузии окончательно принял закон об "иноагентах". 14 мая грузинский парламент принял в окончательном (третьем) чтении так называемый закон об "иноагентах" (подробнее).

4. Кабмин назначил и.о. руководителей Минагрополитики и Мининфраструктуры. Кабинет министров во вторник, 14 мая, принял кадровые решения – назначил исполняющих обязанности глав двух министерств (подробнее).

5. Евросоюз окончательно утвердил "План Украины": финансовая помощь станет регулярной. Совет Европейского союза во вторник, 14 мая, окончательно утвердил так называемый "План Украины" в рамках 50-миллиардной программы Ukraine Facility. Это означает, что транши финансовой помощи переходят на регулярную ежеквартальную основу (подробнее).

6. Россия скоро начнет новую атаку. На этот раз: в направлении Сумской области – Буданов. Вооруженные Силы Украины смогут укрепить свои позиции и стабилизировать фронт в течение нескольких дней, но ожидается, что армия России будет атаковать Сумскую область. Об этом заявил в интервью The New York Times начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов (подробнее).

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