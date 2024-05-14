Шість головних новин України та світу на 21:00 14 травня

У Грузії остаточно ухвалили закон про "іноагентів", Буданов не виключає наступу у Сумській області, Росія вдарила по висотці у Харкові й інші новини

Фото: Харківська ОВА

1. Блінкен прибув з візитом до Києва на тлі нового наступу росіян. Держсекретар США Ентоні Блінкен вранці 14 травня прибув з візитом до Києва, щоб запевнити українців у подальшій американській підтримці (детальніше).

2. Росія вгатила по житловій висотці у центрі Харкова – фото. Вдень 14 травня росіяни вгатили по багатоповерховій будівлі у центрі Харкова, відомо про щонайменше 20 постраждалих (детальніше).

3. Парламент Грузії остаточно ухвалив закон про "іноагентів". 14 травня грузинський парламент ухвалив в остаточному (третьому) читанні так званий закон про "іноагентів" (детальніше).

4. Кабмін призначив в.о. керівників Мінагрополітики та Мінінфраструктури. Кабінет міністрів у вівторок, 14 травня, ухвалив кадрові рішення – призначив виконувачів обов'язки глав двох міністерств (детальніше).

5. Євросоюз остаточно затвердив "План України": фінансова допомога стане регулярною. Рада Європейського союзу у вівторок, 14 травня, остаточно затвердила так званий "План України" в межах 50-мільярдної програми Ukraine Facility. Це означає, що транші фінансової допомоги переходять на регулярну щоквартальну основу (детальніше).

6. Росія скоро почне нову атаку. Цього разу: в напрямку Сумської області – Буданов. Збройні Сили України зможуть укріпити свої позиції й стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів, але очікується, що армія Росії атакуватиме Сумську область. Про це заявив у інтерв'ю The New York Times начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов (детальніше).

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