Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 2 июля

Орбан посетил Киев, глава Пентагона анонсировал пакет помощи ВСУ на $2,3 млрд, Нидерланды разрешили экспорт в Украину F-16 и другие новости

Виктор Орбан и Владимир Зеленский (Фото: ЭРА/ZOLTAN FISCHER)

1. Орбан назвал цель визита в Киев. Она связана с председательством Венгрии в Совете ЕС. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его сегодняшний визит в Киев напрямую связан с председательством Будапешта в Совете Евросоюза, которое началось 1 июля (подробнее).

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2. США готовят новый пакет военной помощи Украине на $2,3 млрд. Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете помощи для Вооруженных Сил Украины на $2,3 млрд. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в Вашингтоне, цитирует Голос Америки (подробнее).

3. Нидерланды разрешили экспорт в Украину 24 истребителей F-16. Первый поступит "вскоре". Министр внешней торговли и развития сотрудничества Нидерландов выдала лицензию на экспорт в Украину 24 истребителей F-16 и семи авиадвигателей к ним – первый самолет будет поставлен "вскоре". Об этом говорится в письме депутатам Палаты представителей Нидерландов министра обороны Кайсы Оллонгрен (подробнее).

4. Орбан в Киеве попросил Зеленского подумать о прекращении огня и переговорах. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уважает формулу мира президента Владимира Зеленского, но считает ее слишком длинной в реализации. На пресс-конференции в Киеве глава венгерского правительства заявил, что предлагает Украине другие варианты завершения войны (подробнее).

5. Украина впервые вошла в список стран с доходом выше среднего по версии Всемирного банка. Украина впервые в своей истории вошла в список стран с национальным доходом на душу населения выше среднего по версии Всемирного банка. Об этом сообщается в обновленном рейтинге банка (подробнее).

6. Украина рассматривает создание новой фондовой биржи. Украинские власти рассматривают создание новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций. Об этом говорится в обновленном меморандуме Международного валютного фонда об экономической и финансовой политике с Украиной в рамках четвертого пересмотра кредитной программы (подробнее).

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