Шість головних новин України та світу на 21:00 2 липня

Орбан відвідав Київ, очільник Пентагону анонсував пакет допомоги ЗСУ на $2,3 млрд, Нідерланди дозволили експорт в Україну F-16 та інші новини

Віктор Орбан і Володимир Зеленський (Фото: ЕРА/ ZOLTAN FISCHER)

1.Орбан назвав мету візиту до Києва. Вона пов'язана з головуванням Угорщини у Раді ЄС. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його сьогоднішній візит до Києва напряму пов'язаний з головуванням Будапешта у Раді Євросоюзу, яке розпочалося 1 липня (детальніше).

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2. США готують новий пакет військової допомоги Україні на $2,3 млрд. Сполучені Штати невдовзі оголосять про новий пакет допомоги для Збройних Сил України на $2,3 млрд. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з міністром оборони Рустемом Умєровим у Вашингтоні, цитує Голос Америки (детальніше).

3. Нідерланди дозволили експорт в Україну 24 винищувачів F-16. Перший надійде "незабаром". Міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку співробітництва Нідерландів видала ліцензію на експорт в Україну 24 винищувачів F-16 та семи авіадвигунів до них – перший літак буде поставлено "незабаром". Про це йдеться у листі депутатам Палати представників Нідерландів міністерки оборони Кайси Оллонгрен (детальніше).

4. Орбан у Києві попросив Зеленського подумати над припиненням вогню та переговорами. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поважає формулу миру президента Володимира Зеленського, але вважає її занадто довгою в реалізації. На пресконференції у Києві глава угорського уряду заявив, що пропонує Україні інші варіанти завершення війни (детальніше).

5. Україна вперше увійшла до списку країн із доходом вище середнього за версією Світового банку. Україна вперше у своїй історії увійшла до списку країн із національним доходом на душу населення вище середнього за версією Світового банку. Про це повідомляється в оновленому рейтингу банку (детальніше).

6. Україна розглядає створення нової фондової біржі. Українська влада розглядає створення нової фондової біржі для забезпечення подальшого безперебійного функціонування вторинного ринку державних облігацій. Про це йдеться в оновленому меморандумі Міжнародного валютного фонду про економічну та фінансову політику з Україною в межах четвертого перегляду кредитної програми (детальніше).

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