США готують новий пакет військової допомоги Україні на $2,3 млрд

Рустем Умєров і Ллойд Остін (Фото: Facebook-акаунт Умєрова)

Сполучені Штати невдовзі оголосять про новий пакет допомоги для Збройних Сил України на $2,3 млрд. Про це повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з міністром оборони Рустемом Умєровим у Вашингтоні, цитує Голос Америки.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

Як повідомило видання The Associated Press із посиланням на Остіна, пакет допомоги міститиме протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів Patriot та інших систем протиповітряної оборони.

"Разом із приблизно 50 союзниками та партнерами ми продовжуватимемо надавати критичні можливості, необхідні Україні для відсічі російської агресії сьогодні та для стримування російської агресії завтра", – заявив очільник Пентагону на зустрічі з Умєровим.

7 червня Байден оголосив про новий пакет допомоги ЗСУ розміром $225 млн. Туди увійшли: ракети різних типів, артснаряди, протитанкові системи, патрони та інше озброєння.

27 червня FT писало, що США, Ізраїль і Україна ведуть переговори про постачання Києву до восьми батарей протиповітряної оборони Patriot.

Читайте також: Кулеба: Україна та США скоординували подальші кроки у постачанні Patriot