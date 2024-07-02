США готовят новый пакет военной помощи Украине на $2,3 млрд

Новый пакет будет содержать, в частности, боеприпасы для систем ПВО

Рустем Умеров и Ллойд Остин (Фото: Facebook-аккаунт Умерова)

Соединенные Штаты вскоре объявят о новом пакете помощи для Вооруженных Сил Украины на $2,3 млрд. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи с министром обороны Рустемом Умеровым в Вашингтоне, цитирует Голос Америки.

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Как сообщило издание The Associated Press со ссылкой на Остина, пакет помощи будет включать противотанковое оружие, перехватчики и боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем противовоздушной обороны.

"Вместе с примерно 50 союзниками и партнерами мы будем продолжать предоставлять критические возможности, необходимые Украине для отражения российской агрессии сегодня и для сдерживания российской агрессии завтра", — заявил глава Пентагона на встрече с Умеровым.

7 июня Байден объявил о новом пакете помощи ВСУ в размере $225 млн. Туда вошли: ракеты разных типов, артснаряды, противотанковые системы, патроны и другое вооружение.

27 июня FT сообщало, что США, Израиль и Украина ведут переговоры о поставках Киеву до восьми батарей противовоздушной обороны Patriot.

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