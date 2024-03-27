Шесть главных новостей Украины и мира на 21:00 27 марта

Фото: Харьковская ОВА

1. "Похоже, РФ испытывает модифицированные бомбы". Появились фото и видео с места удара по Харькову. Россия нанесла очередной удар по Харькову, в результате которого погиб и 19 раненых. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что, предварительно, россияне впервые ударили по городу управляемым боеприпасом большого калибра (подробнее).

2. В возрасте 54 лет скончался экс-нардеп и полковник Нацгвардии Андрей Антонищак. В возрасте 54 лет скончался бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко, полковник Национальной гвардии Украины Андрей Антонищак (подробнее).

3. Всемирный банк одобрил кредит Украине на $1,5 млрд. Кредит выделят под гарантии Японии через фонд ADVANCE Ukraine объемом $984 млн и под гарантию Великобритании на сумму $516 млн (подробнее).

4. Бронирование от мобилизации. Нардеп: Правки о 35 000 грн и подобные были отклонены комитетом. Правки по бронированию военнообязанных, которые получают определенную зарплату и платят налоги, были отклонены комитетом Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки (подробнее).

5. Послы ЕС согласовали условия соглашения по торговле с Украиной. Послы ЕС договорились о новом компромиссе по расширению автономных торговых мероприятий (АТМ) для Украины, обеспечив сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС (подробнее).

6. Минобороны назвало ключевые пункты законопроекта о мобилизации и военной подготовке. Министерство обороны выделило основные нововведения, предусмотренные законопроектом о мобилизации и военной подготовке. В частности, это снижение мобилизационного возраста и внедрение базовой военной подготовки для совершеннолетних (подробнее).

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