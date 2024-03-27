Шість головних новин України та світу на 21:00 27 березня

Фото: Харківська ОВА

1. "Схоже, РФ випробовує модифіковані бомби". З’явилися фото і відео з місця удару по Харкову. Росія завдала чергового удару по Харкову, в результаті якого є загиблий і 19 поранених. Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, попередньо, росіяни вперше вгатили по місту керованим боєприпасом великого калібру (детальніше).

2. У віці 54 років помер екснардеп та полковник Нацгвардії Андрій Антонищак. У віці 54 років помер колишній народний депутат від Блоку Петра Порошенка, полковник Національної гвардії України Андрій Антонищак (детальніше).

3. Світовий банк схвалив кредит Україні на $1,5 млрд. Кредит виділять під гарантії Японії через фонд ADVANCE Ukraine обсягом $984 млн та під гарантію Великої Британії на суму $516 млн (детальніше).

4. Бронювання від мобілізації. Нардеп: Правки про 35 000 грн та подібні були відхилені комітетом. Правки щодо бронювання військовозобов'язаних, які отримують певну зарплатню та сплачують податки, були відхилені комітетом Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки (детальніше).

5. Посли ЄС погодили умови угоди про торгівлю з Україною. Посли ЄС домовилися про новий компроміс щодо розширення автономних торгових заходів (АТМ) для України, забезпечивши збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС (детальніше).

6. Міноборони назвало ключові пункти законопроєкту про мобілізацію та військову підготовку. Міністерство оборони виокремило основні нововведення, передбачені законопроєктом про мобілізацію та військову підготовку. Зокрема, це зниження мобілізаційного віку та впровадження базової військової підготовки для повнолітніх (детальніше).

Читайте також тексти дня:

Масштабні протести в Угорщині. Чи зможе "касетний скандал" похитнути владу Орбана

Критична точка. Що буде, якщо війна з Росією затягнеться на роки: три сценарії

Дали те, що не міг Photoshop. Як заробляє український розробник фоторедакторів Skylum

"Сьогодні ти – Шевченко". Як українська школа пережила рік після появи штучного інтелекту