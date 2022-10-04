Шмыгаль рассказал, как каждый может внести вклад в энергетическую устойчивость государства

Без Запорожской атомной электростанции энергосистема Украины в зимний период будет работать с максимальной нагрузкой. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, дав советы, как каждый украинец может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства.

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Премьер напомнил, что они с президентом Владимиром Зеленским не раз говорили, что этот отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины.

"Благодаря работе атомных электростанций, Украина имеет достаточный ресурс для обеспечения страны электроэнергией", – написал Шмыгаль.

Он сообщил, что идет работа по демилитаризации ЗАЭС.

"В то же время без ЗАЭС энергосистема Украины в зимний период будет работать с максимальной нагрузкой. Но каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства", – написал премьер.

Он посоветовал максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги.

"Экономия энергоресурсов этой зимой — также вклад каждого украинца в победу над врагом. Такие простые вещи дают огромный суммарный эффект и помогают стране с наименьшими потерями пройти сложный зимний период", – отметил Шмыгаль.

Война нанесла немало ущерба украинской энергосистеме. По подсчетам Министерства энергетики, с февраля 2022 года Украина потеряла 30% солнечной и более 90% ветровой генерации. Кроме этого, под контролем России – более 50% всей мощности атомных и тепловых электростанций страны.

По состоянию на 22 сентября в Украине повреждено 332 котельные, еще 13 разрушены полностью. Также повреждены семь ТЭЦ и три ТЭС, а четыре теплоэлектроцентрали разрушены.

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Вадим Ребрина

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