UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шмыгаль рассказал, как каждый может внести вклад в энергетическую устойчивость государства

Цей матеріал також доступний українською
04.10.2022, 20:31
Шмыгаль рассказал, как каждый может внести вклад в энергетическую устойчивость государства - Фото
Денис Шмыгаль (скриншот видео)

Без Запорожской атомной электростанции энергосистема Украины в зимний период будет работать с максимальной нагрузкой. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, дав советы, как каждый украинец может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Премьер напомнил, что они с президентом Владимиром Зеленским не раз говорили, что этот отопительный сезон будет самым сложным в истории Украины.

"Благодаря работе атомных электростанций, Украина имеет достаточный ресурс для обеспечения страны электроэнергией", – написал Шмыгаль.

Он сообщил, что идет работа по демилитаризации ЗАЭС.

"В то же время без ЗАЭС энергосистема Украины в зимний период будет работать с максимальной нагрузкой. Но каждый из нас может внести свой вклад в энергетическую устойчивость государства", – написал премьер.

Он посоветовал максимально сместить бытовое и промышленное потребление электроэнергии на ночные часы. Очень важно также, по возможности, своевременно оплачивать полученные коммунальные услуги.

"Экономия энергоресурсов этой зимой — также вклад каждого украинца в победу над врагом. Такие простые вещи дают огромный суммарный эффект и помогают стране с наименьшими потерями пройти сложный зимний период", – отметил Шмыгаль.

  • Война нанесла немало ущерба украинской энергосистеме. По подсчетам Министерства энергетики, с февраля 2022 года Украина потеряла 30% солнечной и более 90% ветровой генерации. Кроме этого, под контролем России – более 50% всей мощности атомных и тепловых электростанций страны.
  • По состоянию на 22 сентября в Украине повреждено 332 котельные, еще 13 разрушены полностью. Также повреждены семь ТЭЦ и три ТЭС, а четыре теплоэлектроцентрали разрушены.

Читайте также: РФ оккупировала крупнейшие электростанции Украины. Как страна пройдет самую тяжелую зиму в истории

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
электроэнергия Денис Шмыгаль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 