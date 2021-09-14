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Шмыгаль поддержал введение двойного гражданства в Украине: Это усилит нас

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2021, 18:14
Шмыгаль поддержал введение двойного гражданства в Украине: Это усилит нас - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступил в поддержку введения в Украине двойного гражданства. По его мнению, это усилит страну. Об этом премьер сказал сегодня, отвечая на вопрос во время пресс-конференции.

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"Я вам скажу личное мнение. Двойное гражданство – это признак цивилизованных стран. Во многих цивилизованных странах двойное гражданство – это обычная норма. Конечно, это должна быть транспарентная, открытая и прозрачная вещь", – сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что двойное гражданство со страной-агрессором Россией недопустимо. И это отражено в рассматриваемых сегодня проектах документов.

Шмыгаль отметил, что за рубежом живут миллионы украинцев, и многие из них хотели бы иметь украинский паспорт.

"Почему нет? Почему не может гражданин Канады иметь гражданство Украины, если это прозрачно, транспарентно и законно? Это нормально. Это люди, которые смогут поддерживать страну, участвовать в общественной жизни, привлекать инвестиции, возможно, возвращаться в Украину. То есть, это те вещи, которые добавляют большой плюс. Моя позиция в том, что двойное гражданство, конечно, должно быть, это усилит нас", – сказал премьер.

  • 26 февраля на заседании СНБО приняли решение поручить Кабмину разработать законопроект, который позволит выявлять среди украинцев лиц с двойным гражданством.
  • 4 марта президент Владимир Зеленский подписал решение СНБО о запрете двойного гражданства для политиков и чиновников.
  • 5 марта глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Украине планируется разрешить двойное гражданство с дружественными странами, но будут ограничения на участие в политической жизни.
  • 13 июля Зеленский пригрозил нардепам с двумя паспортами и вспомнил о "представителях РФ" в Раде.
  • 15 июля на заседании СНБО в задание для правительства внесли дополнение, которое касается добавления в декларацию о доходах обязательного пункта о наличии двойного гражданства.



Вадим Ребрина
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гражданство Денис Шмыгаль
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