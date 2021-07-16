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В декларациях о доходах появится графа о наличии двойного гражданства – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
16.07.2021, 19:15
В декларациях о доходах появится графа о наличии двойного гражданства – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Скриншот видео с брифинга)

В декларациях о доходах появится графа о наличии у заполняющего двойного гражданства. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО.

На заседании рассматривали вопрос о дополнительных мерах координации и реализации государственной политики в сфере гражданства.

Данилов напомнил, что Кабмин ранее получил задание до сентября разработать соответствующий законопроект и предоставить его на рассмотрение Верховной Рады.

На сегодняшнем заседании СНБО в задание для правительства внесли дополнение, которое касается добавления в графы декларации о доходах обязательного пункта о наличии двойного гражданства.

По словам Данилова, в декларации, согласно закона о предотвращении коррупции, должна быть обязательно добавлена графа относительно того, имеют ли заполняющие их люди гражданство других стран или вид на жительство в той или иной стране.

"Это будет обязательно для заполняющих декларации… Таких людей у нас около миллиона", – сказал секретарь СНБО.

Он добавил, что если Верховная Рада примет закон об олигархах, то они тоже должны будут заполнить такую декларацию и указать в ней свое гражданство.

Читайте также: В Украине разрешат двойное гражданство, но не с Россией – Кулеба

Наталия Медведева
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декларация о доходах двойное гражданство снбо Алексей Данилов
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