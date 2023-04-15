Шмыгаль после поездки в США: Никто не устал от войны, это российский нарратив

"Усталость" от войны – это российский нарратив, и у партнеров Украины никакого истощения от помощи нет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по итогам визита в США.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Усталость от войны в Украине – это российский нарратив. Мы объединены с нашими партнерами, никакой усталости от военной или донорской поддержки нет. Мы настроены победить в этой войне и освободить наши территории", – отметил Шмигаль.

По его словам, "никто не истощен" – возможно, есть физическая усталость, потому что это сложная война, но "мы не истощены, мы не фрустрированы".

Он подчеркнул, что во время визита в Штаты обсудил с главой Пентагона Ллойдом Остином увеличение военной помощи Украине для проведения успешного контрнаступления.

"Для нас особенно важно, чтобы уже в ближайшее время мы получили все необходимое вооружение, боеприпасы, а также ракеты большей дальности. С господином министром обороны [США] мы также обсудили вопросы более стратегического сотрудничества и в дальнейшем", – отметил Шмыгаль.

Шмыгаль заявил, что контрнаступление украинских сил может быть начато летом 2023 года.

Шмыгаль в Пентагоне повторил просьбу Украины о поставках истребителей F-16 и дальнобойных ракет. Глава Пентагона Остин не стал комментировать журналистам конкретные запросы Украины, но пообещал расширить производство военной техники в США для Украины.

Читайте также: Резников объяснил партнерам, почему важно достичь слома на поле боя в 2023 году

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.