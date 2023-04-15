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Резников объяснил партнерам, почему важно достичь слома на поле боя в 2023 году

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 22:05
Резников объяснил партнерам, почему важно достичь слома на поле боя в 2023 году - Фото
Фото - Facebook Резнікова

Черноморский регион не сможет полноценно развиваться, если не будет слома на поле боя в 2023 году, а также не будет в безопасности, если не произойдет освобождения Крыма от российских захватчиков. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников на полях Черноморской конференции по безопасности.

По словам Резникова, в своем выступлении на конференции он сделал акцент на пяти рамочных тезисах, которые, на его взгляд, должны быть в основе комплекса решений по обеспечению мира, безопасности, благосостояния и развития в регионе.

1. "Медленные действия постфактум не работают". Резников заявил, что принцип "не провоцировать" – не работает, ведь россиянам не нужны провокации, чтобы развязать войну. Он подчеркнул, что свободный мир должен обладать стратегической инициативой и быть готовым действовать быстро и превентивно, но "далеко не все психологически готовы". Однако, по мнению Резникова, именно такой подход будет "лучшим отрезвляющим фактором" для любого агрессора.

2. "Нужна система гарантий-предохранителей, которые сведут к минимуму желание решать что-либо силой". Он заявил, что нет альтернативы НАТО и не существует альтернативы Украине в НАТО. Министр убежден, что Украина доказала свою способность усилить Альянс, и отсутствие движения в этом направлении, по его мнению, только продолжит неопределенность и риски.

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3. "Любые модели или разговоры о безопасности в регионе, не предусматривающие освобождение Крыма от российской оккупации, – это иллюзии". Резников заявил, что с этими иллюзиями "надо прощаться", и "не надо себя обманывать, что существуют какие-то другие варианты". Поэтому, по его мнению, в контексте Крыма должен быть только один ракурс – как освобождать?

4. "В повестке дня должен встать вопрос трансформации России". Резников заявил, что Россия должна пройти через денацификацию, выдать преступников, компенсировать ущерб. По убеждению министра, в этом должна быть общая позиция, зафиксированная через систему мощных санкций, что без трансформации в настоящую демократическую федерацию РФ не сможет восстановить отношения с цивилизованным миром.

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5. "Правильные лекарства, примененные несвоевременно, с опозданием, могут не сработать". Резников заявил, что затягивание или "замораживание" войны противоречит интересам Черноморского региона – он потеряет динамику, пока другие будут развиваться. Поэтому, по мнению министра, общий интерес – добиться слома на поле боя в 2023 году. Для этого Украине нужна быстрая поддержка в достаточном объеме.

  • Резников призывает к созданию международной коалиции по военным самолетам для Украины.
  • 13 апреля Резников заявил, что обсудил с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане "некоторые интересные вещи" по подготовке Украины к саммиту Альянса в Вильнюсе.

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Оксана Житнюк
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война Алексей Резников
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