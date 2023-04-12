Шмыгаль в Пентагоне попросил F-16 для победы. Остин пообещал увеличить военную помощь США
12.04.2023, 19:07
Денис Шмыгаль и Ллойд Остин (Фото: Денис Шмыгаль/Telegram)
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Пентагоне повторил просьбу Украины на поставку истребителей F-16 и дальнобойных ракет, а министр обороны США Ллойд Остин пообещал расширить производство военной техники. Об этом они сообщили на брифинге во время встречи в Вашингтоне, передает CNN.
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По словам Шмыгаля, Украина победит в войне против России, но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, необходима интенсивная военная поддержка.
Остин же не стал комментировать конкретные запросы Украины, но пообещал расширить производство военной техники в США для Украины.
"Мы продолжим инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", — сказал глава Пентагона.
Он поблагодарил Украину за внимание к ответственность за военную помощь и высокий уровень прозрачности.
- 5 февраля 2023 года глава МО Резников сказал, что союзники дадут ВСУ тактическую авиацию, "обсуждается только тип истребителя", но 17 февраля глава МИД Кулеба заявил, что истребители не пообещала пока ни одна из стран, хотя скоро объявят об обучении летчиков.
- 23 февраля заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Нуланд сказала, что в Белом доме обсуждают возможность обеспечить ВСУ истребителями пятого поколения для долгосрочных гарантий безопасности.
- 28 марта глава Пентагона Остин допустил передачу ВСУ F-16, но не сейчас. Сказал: "На это нужно полтора года".
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