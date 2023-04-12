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Шмыгаль в Пентагоне попросил F-16 для победы. Остин пообещал увеличить военную помощь США

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12.04.2023, 19:07
Шмыгаль в Пентагоне попросил F-16 для победы. Остин пообещал увеличить военную помощь США - Фото
Денис Шмыгаль и Ллойд Остин (Фото: Денис Шмыгаль/Telegram)

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Пентагоне повторил просьбу Украины на поставку истребителей F-16 и дальнобойных ракет, а министр обороны США Ллойд Остин пообещал расширить производство военной техники. Об этом они сообщили на брифинге во время встречи в Вашингтоне, передает CNN.

По словам Шмыгаля, Украина победит в войне против России, но чтобы добиться этого быстрее и с меньшими потерями, необходима интенсивная военная поддержка. 

Остин же не стал комментировать конкретные запросы Украины, но пообещал расширить производство военной техники в США для Украины.

"Мы продолжим инвестировать в нашу собственную оборонно-промышленную базу для дальнейшего наращивания производства", — сказал глава Пентагона.

Он поблагодарил Украину за внимание к ответственность за военную помощь и высокий уровень прозрачности. 

Читайте также: Залужный: Украине нужны F-16

Дмитро Гриниченко
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пентагон война военная помощь f-16 Денис Шмыгаль Ллойд Остин
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