Шмыгаль: После войны Украина должна быть центром производства современного оружия в Европе

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что после победы Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе.

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"Безопасность нашей страны после войны – это не только вступление в НАТО. Это прежде всего наша армия и наш оборонно-промышленный комплекс. Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе", – сказал он.

По его словам, Украина переходит на новую структуру оборонной промышленности, планируя совместные проекты с крупнейшими оборонными компаниями.

"Это обязательно будет включать и локализацию в производстве техники и оружия. Делаем большой упор на современные технологические решения и разработки", – заявил премьер.

8 июня 2023 года министр обороны Алексей Резников заявил, что у Украины есть хорошие перспективы иметь свои ракеты с дальностью поражения более тысячи километров.

20 июня в Укроборонпроме намекнули на успешное применение украинского БпЛА на дистанции 1000 км.

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