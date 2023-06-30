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Шмыгаль: После войны Украина должна быть центром производства современного оружия в Европе

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2023, 18:03
Шмыгаль: После войны Украина должна быть центром производства современного оружия в Европе - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Кабмин)

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что после победы Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе.

"Безопасность нашей страны после войны – это не только вступление в НАТО. Это прежде всего наша армия и наш оборонно-промышленный комплекс. Украина должна стать центром производства современного оружия в Европе", – сказал он.

По его словам, Украина переходит на новую структуру оборонной промышленности, планируя совместные проекты с крупнейшими оборонными компаниями.

"Это обязательно будет включать и локализацию в производстве техники и оружия. Делаем большой упор на современные технологические решения и разработки", – заявил премьер.

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Милана Головань
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войнапромышленностьсотрудничествооборонкаДенис Шмыгаль
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